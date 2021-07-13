Пермский Роспотребнадзор обязал привить 60% сотрудников отдельных организаций региона

ПЕРМЬ, 13 июля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю опубликовало постановление об обязательной вакцинации в ряде организаций 60% работников в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Документ опубликован на сайте ведомства во вторник.

"На протяжении последних четырех недель отмечается тенденция к росту заболеваемости. В целом по краю вакцинировано 33,7% от числа лиц, подлежащих иммунизации против COVID-19, что недостаточно для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Постановляю <...> обеспечить проведение профилактических прививок отдельным категориям граждан", - говорится в сообщении.

Речь идет об организациях торговли, образования, культуры, спорта, общепита, транспортной сферы, ЖКХ, МФЦ, детских комнат, развлекательных центров, государственных учреждений. Руководителям организаций данных сфер, а также региональному Минздраву, необходимо обеспечить вакцинирование не менее 60% сотрудников первым компонентом до 15 августа, вторым - до 15 сентября. Исключение не распространяется на людей, имеющих противопоказания.

За прошедшую неделю первый этап вакцинации прошли 43 тыс. человек, еще почти 12,7 тыс. закончили курс. Вместе с тем мобильные пункты вакцинации были частично закрыты из-за нехватки вакцин. Как сообщал ранее ТАСС губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, темпы вакцинации ограничены поставками из федерального центра.

В регионе продолжает действовать ряд коронавирусных ограничений. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию, руководителям организаций до 1 сентября рекомендовано обеспечить вакцинацию 60% сотрудников, а оставшихся перевести на удаленку. Введен бессрочный запрет на проведение массовых физкультурных мероприятий. Исключение было сделано для профессиональных клубов и команд, которые могут проводить матчи и тренировки по согласованию с Роспотребнадзором, но с не более чем 50-процентной заполняемостью трибун. Запрещена работа кафе в ночное время.

По данным регионального Минздрава, в Пермском крае на 13 июля выявлено 65,5 тыс. случаев коронавирусной инфекции. На лечении находятся 2,3 тыс. человек, дома на карантине - 8,2 тыс. человек.