В ЯНАО около 280 детей-сирот получат единый проездной билет

ТАСС, 13 июля. Порядка 280 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые учатся в образовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), получат единый проездной билет. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Законодательного собрания Ямала по итогам внесения заочным голосованием изменений в закон о мерах социальной поддержки.

"Депутаты Законодательного собрания Ямала заочным голосованием внесли изменения в закон, регулирующий меры социальной поддержки обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в автономном округе. Для детей этой категории, обучающихся в образовательных организациях на территории округа, единый проездной билет будет предоставляться вне зависимости от форм обучения, изучаемых программ и отнесения учебных заведений к частным или государственным. <...> Воспользуются льготой порядка 280 человек", - говорится в сообщении.

Бесплатный проезд будет действовать на городском, пригородном транспорте и в сельской местности на внутрирайонном транспорте, кроме такси.

Ранее данная мера поддержки распространялась на детей-сирот, осваивающих образовательные программы только по очной форме обучения.