ВШЭ допустит к занятиям студентов без прививки или антител только с ПЦР-тестом

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Совершеннолетние студенты, которые не переболели COVID-19 в течение последних полгода, не сделали прививку и не имеют противопоказаний к вакцинации, будут допускаться на очные занятия в НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ) в малых группах только с ПЦР-тестом. Об этом сообщается в приказе, опубликованном на сайте вуза во вторник.

"Студенты из категории "обучающиеся в зоне риска" будут допускаться на такие занятия только с отрицательным результатом ПЦР-теста сроком давности не более трех календарных дней. По остальным занятиям для таких студентов и аспирантов будет организовано дистанционное обучение, посещение помещений и зданий Вышки в иных ситуациях для них будет запрещено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что студенты первых курсов будут допускаться на очные занятия до 30 сентября, для них будет организована возможность сделать прививку в университете. Студенты, которым еще не исполнилось 18 лет, смогут приступить к занятиям в обычном режиме.

Ранее в интервью ТАСС научный руководитель ВШЭ Ярослав Кузьминов сообщал, что вуз рассматривает возможность допускать к очной форме обучения и работы только вакцинированных или имеющих антитела после перенесенного коронавируса студентов и сотрудников, остальные будут учиться и работать в удаленном режиме. По его словам, ВШЭ - первый российский университет, в котором была организована прививочная кампания прямо в кампусе, еще в марте. По состоянию на середину июня порядка 2,5 тыс. студентов и 2 тыс. сотрудников вуза привились от коронавируса.