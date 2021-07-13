Свердловское заксобрание утвердило 14 членов Общественной палаты региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области на заседании во вторник утвердили 14 членов Общественной палаты региона нового созыва. Их выбрали из 25 кандидатур, сообщили в пресс-службе заксобрания.

"В Законодательное собрание Свердловской области поступило 25 представлений о выдвижении кандидатов в члены Общественной палаты. В ходе заседания специально созданной рабочей группы были проведены собеседования со всеми кандидатами, а затем состоялось рейтинговое голосование, определившее 14 человек, набравших наибольшие баллы", - говорится в сообщении.

В утвержденный список вошли Феликс Бадаев, Дмитрий Бугров, Владимир Винницкий, Елена Зверева, Алексей Киселев, Борис Колесников, Лариса Крапивина, Юлия Лаврикова, Анастасия Лукичева, Сергей Павленко, Шлема Спектор, Юрий Судаков, Евгений Тетерин, Владимир Щелоков.

Как отметила председатель регионального парламента Людмила Бабушкина, 12 из 14 избранных членов - это члены Общественной палаты Свердловской области предыдущего созыва, избранные заксобранием и показавшие эффективность своей работы.

Общественная палата региона формируется в составе 42 членов. 14 кандидатур утверждаются губернатором по представлению зарегистрированных на территории области структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. 14 кандидатур утверждает заксобрание по представлению зарегистрированных на территории региона некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений. Оставшиеся 14 кандидатур определяются избранными членами Общественной палаты.