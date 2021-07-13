ВОЗ не рекомендует самостоятельно принимать решение о вакцинации разными препаратами

ЖЕНЕВА, 13 июля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала гражданам воздержаться от самостоятельного принятия решения о возможной вакцинации от COVID-19 разными вакцинами. Этот вопрос могут решать органы общественного здравоохранения на основе результатов исследований, которые на настоящий момент еще не завершены, заявил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

"Отдельные лица не должны принимать решение сами [о вакцинации разными вакцинами], это могут делать органы общественного здравоохранения на основе имеющейся информации", - отметил он, сославшись на мнение главного научного сотрудника ВОЗ Сумьи Сваминатан. Как подчеркнул Линдмайер, на настоящий момент "ожидаются данные о смешивании и сочетании различных вакцин: оцениваются иммуногенность и безопасность".

Официальный представитель напомнил, что в мае эксперты ВОЗ обновили свои промежуточные рекомендации, касающиеся вакцины американской компании Pfizer. Они, в частности, дали добро на ее использование в качестве второй дозы прививки после того, как первая доза была сделана вакциной британско-шведской компании AstraZeneca. Эта рекомендация касалась ситуаций, когда вакцины AstraZeneca на вторую дозу не хватает ввиду трудностей с поставками или иных причин.

Как пояснил Линдмайер, в настоящее время в Охсфордском университете проводятся исследования о том, каковы последствия "смешанного" применения вакцин Pfizer и AstraZeneca. Недавно эти изыскания были расширены, и теперь они охватывают также вакцины американских фирм Moderna и Novovax.

"Предварительные результаты испытаний, проведенных Оксфордским университетом, показали, что люди, которые получали вакцину AstraZeneca в качестве первой дозы, за которой следовала доза вакцины Pfizer и ее германского партнера BioNTech, с большей степенью вероятности имели жар и другие слабые побочные эффекты, чем если бы они получали обе дозы вакцины AstraZeneca", - констатировал официальный представитель ВОЗ. Эти исследования проводились, по его словам, среди людей 50 лет и старше. Побочные эффекты обычно длились несколько дней, и госпитализация не требовалась.

Как ранее заявила в Женеве руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен, организация рекомендует делать прививку от коронавируса двумя дозами одной вакцины, поскольку последствия применения разных вакцин пока не изучены. "Исследования продолжаются, и мы ожидаем получить данные на этот счет в ближайшие месяцы", - сказала она.