В Кузбассе пороки сердца младенцам начали оперировать щадящим методом

КЕМЕРОВО, 13 июля. /ТАСС/. Кардиохирурги Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (НИИ КПССЗ) в Кемерове впервые стали оперировать младенцев с пороком сердца щадящим гибридным методом без применения системы искусственного кровообращения и с минимальным разрезом грудной клетки, сообщается на официальном сайте правительства Кузбасса.

"Такие операции в России выполняют единичные центры. Это современная малоинвазивная технология, при которой закрытие дефекта межжелудочковой перегородки выполняется окклюдером (специальной сеточкой-ловушкой), которую вводят через небольшой разрез грудины. Среди преимуществ - отсутствие использования искусственного кровообращения, минимальная травматичность, короткий период реабилитации после вмешательства", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе НИИ КПССЗ, коррекцию пороков сердца можно проводить также через кровеносные сосуды - эндоваскулярно, но у детей до года, которым показана операция, диаметр вен и артерий не позволяет осуществлять такие вмешательства. Ранее их оперировали традиционным хирургическим методом.

"Операции проводились с полным разрезом грудины и длительным искусственным кровообращением. [Теперь им проводится] гибридное трансвентрикулярное закрытие ДМЖП (дефекта межжелудочковой перегородки) без искусственного кровообращения. Пять таких операций уже проведены, до конца года планируется провести еще 15. Для пациентов высокотехнологические оперативные вмешательства проводятся бесплатно", - пояснили в пресс-службе.

Серию операций на базе НИИ КПССЗ проводит бригада под руководством известного кардиохирурга Александра Омельченко, долгое время он работал в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске, в настоящее время специалист привлечен в Кузбасс и работает в НИИ КПССЗ.