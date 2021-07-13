В Тюменской области создали за полгода более 12 тыс. временных рабочих мест для подростков

ТЮМЕНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Более 12 тыс. временных рабочих мест для подростков создали в Тюменской области за полгода, что более чем на 30% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщили ТАСС в региональном департаменте труда и занятости населения.

"В первом полугодии 2021 года органами занятости населения в рамках мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время с работодателями области заключены договоры на создание 12 925 временных рабочих мест для подростков. Наибольшее количество рабочих мест создано организациями в области образования, культуры, спорта, организации досуга и развлечений, администрациями", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, цифра за аналогичный период 2020 года немного ниже в связи с ограничениями, введенными из-за коронавирусной инфекции, - 9 466 временных рабочих мест.

В департаменте добавили, что подростки работают по профессиям: помощник педагога-организатора, вожатый, культорганизатор, библиотекарь, инструктор по спорту, делопроизводитель, цветовод, художник-оформитель, курьер, фотограф, экскурсовод и др. Также при трудоустройстве ребятам дополнительно к заработной плате выплачивается материальная поддержка от службы занятости.