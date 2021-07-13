Праздничные молитвы в Курбан-байрам пройдут в Подмосковье в онлайн-формате

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Проповеди и молитвы в честь праздника Курбан-байрам, который отмечается в этом году 20 июля, пройдут в мечетях Московской области в онлайн-формате. Об этом во вторник сообщается на сайте Совета муфтиев России.

"Духовное управление мусульман Московской области сообщает, что для мусульман Подмосковья праздничные проповеди и молитвы Курбан-байрам пройдут в онлайн-формате. Привычных нам массовых праздничных молитв не будет. Участие в молитвах примут только имамы и сотрудники мечетей и мусульманских центров Московской области", - говорится в сообщении.

Такое решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе.

"Что касается еще одной неотъемлемой части праздника - ритуального заклания жертвенных животных, оно будет. Братья и сестры, курбан можно заказать онлайн с доставкой мяса на дом, не обязательно ехать непосредственно на площадку, но если вы все же собрались туда, то, во-первых, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, во-вторых, помните, что праздник Курбан-байрам отмечается четыре дня, и совершить ритуал заклания можно в любой из этих дней, не обязательно ехать на площадку в первый же день, создавая там очереди", - добавили в совете.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения, один из двух главных мусульманских праздников наряду с Ураза-байрамом - в этом году пройдет 20 июля. Традиционно он отмечается массовой молитвой в мечетях и хаджем в Мекку, который в 2021 году также недоступен для большинства мусульман из-за закрытых границ Саудовской Аравии.