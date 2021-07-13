В Калининградской области закроют мобильные пункты вакцинации от коронавируса

КАЛИНИНГРАД, 13 июля. /ТАСС/. Все мобильные пункты вакцинации от нового коронавируса в Калининградской области прекратят работу с 14 июля. Решение принято с целью оптимизации распределения вакцины, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе областного Минздрава.

"Все мобильные пункты вакцинации в области прекратят работу с 14 июля, вакцинация будет проводиться в поликлиниках. Решение принято для оптимизации распределения вакцины. Учитывается также установившаяся в регионе жара", - сказали в пресс-службе.

На 13 июля в области помимо поликлиник еще работают мобильные пункты вакцинации в торговом центре "Балтия-молл" в пригороде Калининграда, в прививочном пункте Южного вокзала областного центра и на улице Театральной в городе Черняховске.

По данным региональных властей, на вторник в область суммарно поставлено 211 507 комплектов вакцины от коронавируса. Привиты 195 996 человек, из них двукратно - 135 699. С 23 июня в регионе объявлено об обязательной вакцинации работников сферы транспорта, общепита, образования, торговли, здравоохранения. До 20 августа двумя компонентами вакцины должно быть привито не менее 60% сотрудников предприятий и учреждений, которых касается это решение.

По сообщению регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 13 июля в области выявлено 39 014 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 237 - за прошедшие сутки, что стало суточным максимумом в области с начала пандемии. Вылечились 37 076 пациентов, умерли 572 человека, остаются под медицинским наблюдением 7 771 человек. Для заразившихся новым коронавирусом и пациентов с пневмониями в лечебных учреждениях на 12 июля было развернуто 1 208 коек, 998 из которых были заняты.