В Туве из-за пандемии кафе станут работать только навынос и доставку

ТАСС, 13 июля. Заведения общепита в Туве из-за увеличения числа заболевших коронавирусом в республике станут работать только навынос, а общественный транспорт перестанет ходить в выходные. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперштаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"Принято решение внести изменения в указ главы №223 от 6 июля 2021 года, касающиеся работы объектов общепита - теперь им можно будет работать только навынос и с доставкой, общественного транспорта - в выходные дни он не будет ездить, процедуры заключения браков в органах ЗАГС необходимо передвинуть на поздние сроки, и для посетителей полностью закрывается скульптурный комплекс "Центр Азии". Новая редакция указа главы должна быть опубликована в течение суток", - сообщили в пресс-службе.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Салчак сообщила, что за последние сутки зарегистрировано 170 новых случаев заболевания. Самое большое количество заразившихся - в Кызыле и в Кызылском районе. Среди заболевших 32 человека - дети до 17 лет, 27 пенсионеров, 111 человек среднего возраста. Выявлено более 1 тыс. контактных лиц. Зафиксированы очаги инфекции в ООО "Лунсин" и в противотуберкулезном санатории "Сой".

В Туве действует запрет на массовые мероприятия, работа заведений общественного питания ограничена до 23:00. Полностью приостановлена работа детских игровых и развлекательных комнат, компьютерных залов, аттракционов для детей, за исключением установленных на открытом воздухе. Также было установлено ограничение по заполняемости для предприятий общепита, музеев, выставок, библиотек, театров, театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений, домов культуры, кинотеатров.

По данным федерального оперштаба, с начала пандемии в Туве зарегистрировано более 18 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, свыше 16,7 тыс. пациентов выздоровели, 226 умерли.