В СПЧ выработают стандарты для интервью с совершившими тяжкие преступления

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) планирует выработать стандарты для интервью с совершившими тяжкие преступления. Об этом ТАСС во вторник сообщила член постоянной комиссии СПЧ по правам человека в информационной сфере Ева Меркачева.

"Писать про этих людей [совершивших тяжкие преступления] нужно, можно и надо, но не в том ключе, в котором было. Сейчас перед нами стоит задача как раз вот это прописать, чтобы эти люди не выступали на шоу, чтобы они не глумились над жертвами во время интервью, чтобы они не зарабатывали на этом. Это принципиальный вопрос, показывать их можно и нужно, но только в свете общественного порицания, в свете того, что они раскаиваются", - считает Меркачева.

"Для нас это (выработка стандартов - прим. ТАСС) принципиальная задача, новая и важная. Есть уже эксперты, которые готовы подключиться, мы их объединим. Для нас это повод для серьезной дискуссии, чтобы мы выработали эти стандарты", - добавила она.

Ранее телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у Виктора Мохова, отбывшего наказание за похищение и изнасилование двух девушек в Скопине в Рязанской области. Мохов в интервью в том числе рассуждал о судьбе своих бывших жертв. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку этих высказываний в СМИ.