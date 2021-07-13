Тест на коронавирус станет обязательным перед поездкой в загородные лагеря в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Обязательное тестирование методом ПЦР на коронавирусную инфекцию ввели в Оренбургской области для детей, отправляющихся в загородные лагеря. Об этом сообщила во вторник вице-губернатор - заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике - министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в ходе прямого эфира в Instagram.

"Минимизировать возможность заноса вируса в лагеря мы можем путем обязательного ПЦР[-тестирования] детей перед заездом в загородный лагерь. <...> Уже оттестировали перед второй сменой, естественно, мы это делаем бесплатно для родителей, делаем это вместе с Роспотребнадзором сами и надеемся, что это позволит снизить риски распространения", - сказала она.

Савинова уточнила, что соответствующие изменения будут внесены во вторник в указ губернатора Оренбургской области о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Также она обратилась к родителям детей, собирающихся в лагерь, с просьбой сделать тест за 72 часа до заезда. Это позволит региону провести летнюю оздоровительную кампанию до конца и не закрывать лагеря, считает вице-губернатор.

Савинова также анонсировала изменение режима работы кафе и ресторанов в Оренбургской области на один час. Заведениям общепита теперь запрещено работать с 00:00 до 06:00. Ранее ограничение начинало действовать в 23:00. Еще одна новая норма в указе касается беременных женщин: работодателям рекомендуют перевести их на дистанционный формат работы. Ранее такая норма была утверждена указом для людей старше 65 лет.

В Оренбургской области подъем уровня заболеваемости COVID-19 длится четвертую неделю, отметила Савинова. По данным Минздрава региона, официально в Оренбуржье зарегистрировано 50 821 случай коронавирусной инфекции, в том числе 275 за прошедшие сутки. При этом в середине июня в области регистрировали менее 70 случаев ежедневно. Согласно данным оперштаба, выздоровели 44 117 человек, 118 - за минувшие сутки. Умерли за все время 1 160 пациентов. В стационарах находятся 1 208 человек с диагнозом COVID-19.