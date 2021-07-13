Полумарафон в Челябинской области перенесли на год из-за последствий лесных пожаров

ЧЕЛЯБИНСК, 13 июля. /ТАСС/. "Парижский полумарафон" - забег на 21,1 км, в котором в августе должны были принять участие около 2 тыс. человек в селе Париж Нагайбакского района Челябинской области, перенесли на 2022 год из-за последствий лесных пожаров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минспорта региона.

"К сожалению, обстоятельства не позволяют нам провести Парижский полумарафон в назначенные сроки. Природные пожары, которые бушевали в Челябинской области, не обошли стороной трассу, которую мы готовили для забега. Организаторам необходимо время, чтобы определиться с новым маршрутом и подготовить его для безопасного старта всех участников. Поэтому мы приняли решение перенести забег на 2022 год, дата проведения полумарафона в следующем году будет объявлена позже", - цитирует пресс-служба организатора полумарафона Светлану Мамедалину.

В июне в пресс-службе министерства сообщили, что география участников Парижского полумарафона охватывает Челябинскую область, другие регионы Российской Федерации, ближнее и дальнее зарубежье. 14 августа в селе Париж Нагайбакского района забег на 21,1 км должен был проходить в шестой раз. Старт должны были дать у уменьшенной копии Эйфелевой башни.

Пожары в Карталинском и Нагайбакском районах Челябинской области действовали на площади 14 тыс. га. В минувший понедельник было объявлено об их полной ликвидации.

Село Париж в Нагайбакском районе Челябинской области основали казаки в 1842 году, и назвали так в честь столицы Франции в память о пребывании там русских войск после разгрома наполеоновской армии. Главная достопримечательность села - уменьшенная копия Эйфелевой башни, ее высота составляет 50 м.