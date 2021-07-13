Жители Тюменской области стали заражаться коронавирусом в четыре раза чаще с начала лета

ТЮМЕНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. жителей Тюменской области заразились коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю, что в четыре раза больше, чем за первую неделю лета. Об этом сообщил Центр управления регионом (ЦУР) Тюменской области во вторник.

"С начала лета тюменцы стали заражаться коронавирусом в четыре раза чаще. Если за первую неделю лета в области зафиксировали 373 новых случая заражения COVID-19, то за последние семь дней положительный результат теста на коронавирус получили 1 522 пациента", - говорится в сообщении.

В регионе сохраняется обязательный масочный режим, людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, за исключением прошедших вакцинацию от коронавируса, предписано соблюдать режим самоизоляции. Режим повышенной готовности продлен до 18 июля. В регионе разрешена работа только тех ночных клубов, где есть сидячие места сразу для всех посетителей, тюменским работодателям предписано воздержаться от направления работников в служебные командировки как по России, так и за ее пределы.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе выявлен 41 801 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Более 39 тыс. человек выздоровели.