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Пандемия COVID-19

В Свердловской области возобновят дезинфекцию подъездов, где живут больные COVID-19

На проведение работ властями региона будут выделены дополнительные средства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской области возобновят дезинфекцию подъездов домов, в которых живут пациенты, зараженные новой коронавирусной инфекцией. На это выделены дополнительные средства, сообщил на брифинге по итогам заседания регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19 заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

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"Мы сейчас восстанавливаем эту [дезинфекцию в подъездах, где проживают зараженные ковид] работу. Уже был разговор со всеми главами муниципальных образований, на это выделяются дополнительные средства", - сказал Креков.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции превышает 98 тыс. Число выписанных превышает 91 тыс., общее число случаев смерти - свыше 4 тыс.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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