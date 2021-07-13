В Свердловской области возобновят дезинфекцию подъездов, где живут больные COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской области возобновят дезинфекцию подъездов домов, в которых живут пациенты, зараженные новой коронавирусной инфекцией. На это выделены дополнительные средства, сообщил на брифинге по итогам заседания регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19 заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

"Мы сейчас восстанавливаем эту [дезинфекцию в подъездах, где проживают зараженные ковид] работу. Уже был разговор со всеми главами муниципальных образований, на это выделяются дополнительные средства", - сказал Креков.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции превышает 98 тыс. Число выписанных превышает 91 тыс., общее число случаев смерти - свыше 4 тыс.