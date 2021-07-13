В Иркутске финишировали участники международного заплыва по Байкалу на 120 км

ИРКУТСК, 13 июля. /ТАСС/. Команда из восьми пловцов из разных стран во вторник финишировала в Иркутске, проплыв по Байкалу 120 км без гидрокостюмов, передает корреспондент ТАСС.

"Вы переплыли Байкал в ледяной воде. 4-5 градусов составляет температура воды. Вы все из разных стран. И самое главное, что все это вы сделали в честь Года Байкала, ради чистоты Байкала, ради экологии", - сказала один из организаторов заплыва Наталья Денисенко, приветствуя пловцов на финише.

Участниками заплыва стали опытные пловцы из России, США, Италии, Франции, Южно-Африканской Республики, Марокко. Они стартовали в понедельник в 11:00 в селе Выдрино в Республике Бурятия и спустя 30 часов финишировали на пляже Якоби Иркутского водохранилища. На дистанции пловцы сменяли другу друга, а на финиш вышли все вместе.

Заплыв проводился с целью привлечения внимания к экологическим проблемам Байкала. Организаторы мероприятия - Иркутская региональная общественная организация "Клуб закаливания и зимнего плавания "Прибайкальцы", правительство Иркутской области.

Байкал, внесенный в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия. 2021 год объявлен в Иркутской области Годом Байкала.