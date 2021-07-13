Приамурье попросило Минздрав о еженедельной поставке 30 тыс. доз вакцины от COVID-19

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июля. /ТАСС/. Власти Амурской области запросили поставку вакцины от COVID-19 в регион в количестве 30 тыс. доз в неделю, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Попросили Минздрав России, чтобы нас в график ставили с примерным расчетом 30 тыс. доз вакцины сейчас и 30 тыс. доз еженедельно, тогда мы сможем достигнуть поставленной задачи - вакцинировать 60% населения до 1 сентября", - цитирует пресс-служба слова Василия Орлова.

По данным правительства области, в регион поступило 186,8 тыс. доз, использовано 87,8% от этого количества. Первым компонентом привито 167 188 человек (46,1%) от плана вакцинации, вторым компонентом - 113 412 человек (31,3%).

В Амурской области выявлено 25,4 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. На сегодня вакцинировано 46,1% от плана. Лучшие темпы показывают северные Селемджинский район, который достиг почти 100% выполнения плана, а также Шимановский район (87,9 %).