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Франция почтит память генерала Гюдена в Доме Инвалидов

Торжественная церемония пройдет 2 декабря

ЛЕ-БУРЖЕ, 13 июля. /ТАСС/. Франция проведет торжественную церемонию в память генерала Гюдена, останки которого были доставлены во вторник из России, 2 декабря на территории Дома Инвалидов. Об этом во вторник сообщила журналистам министр-делегат при министре вооруженных сил Женевьев Даррьессек.

"Франция воздаст почести генералу Гюдену в Доме Инвалидов 2 декабря", - отметила она, отвечая на вопросы журналистов. "У нас исторические связи с Россией, - напомнила министр. - Поэтому я считаю важным быть здесь, чтобы отдать дань памяти выдающемуся генералу. Я делаю это с чувством большого уважения".

Она напомнила, что связь Франции с Россией охватывает разные периоды. В современную эпоху, продолжила она, новую главу в этой истории открыли летчики полка "Нормандия-Неман", сражавшиеся на стороне России в годы Второй Мировой войны.

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