Затонувшую в 1944 году подлодку М-96 обнаружили в Финском заливе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Участники российской поисковой экспедиции обнаружили в Балтийском море подводную лодку М-96 времен Великой Отечественной войны, которая затонула в 1944 году. Об этом говорится в сообщении Разведывательно-водолазной команды, которая участвует в проведении поисковой экспедиции.

"10-13 июля Разведывательно-водолазной командой совместно с эстонской поисковой командой Maxstar Expedition при поддержке АО "ПО "Севмаш", Фонд президентских грантов и ПАО "Транснефть" провела экспедицию, в результате которой была обнаружена подводная лодка М-96", - говорится в сообщении.

Как рассказали подводники, 13 июля митрополит Таллинский и Эстонский Евгений (Решетников) вместе с участниками экспедиционной команды вышел в море к месту гибели М-96 и отслужил литию по погибшему экипажу.

Подводная лодка лежит в северной части Нарвского залива (часть Финского залива), на глубине 42 метра. Осмотр показал, что лодка погибла в надводном положении, вероятно, во время ночной зарядки аккумуляторных батарей. Машинный телеграф на мостике показывает команду "Полный вперед", руль поворота повернут вправо, верхний рубочный люк открыт. Взрыв мины произошел под носовой частью лодки, переломив корпус.

Разведывательно-водолазная команда искала М-96 более трех лет, предполагая, что лодка погибла на минных заграждениях "Зееигель". Корпус лодки обнаружен не был, и поиски продолжились совместно с эстонскими поисковиками, которые и обнаружили своим гидролокатором объект, похожий на подводную лодку.

Характерные особенности и детали противоминной защиты подтвердили, что найденная подводная лодка - это М-96.

О подлодке М-96

М-96 воевала на Балтике с 1941 года и участвовала во всех кампаниях КБФ, успев даже совершить боевой поход на Ладожское озеро. Боевые задания в основном состояли из ведения разведки у вражеских баз и высадки разведчиков в тылу врага.

В свой седьмой и последний боевой поход М-96 вышла 7 сентября 1944 под командованием капитан-лейтенанта Николая Карташова. Лодка должна была преодолеть немецкое минное заграждение "Зееигель" и вести разведку в Нарвском заливе. Уйдя в море, М-96 на связь больше не выходила и все эти годы считалась пропавшей без вести. Подводная лодка М-96 была единственной подводной лодкой, потерянной Балтийским флотом в 1944 году. Вместе с ней погибли 22 члена экипажа.