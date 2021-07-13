В концертном зале Тулы открыли самый крупный в области пункт вакцинации от коронавируса

ТУЛА, 13 июля. /ТАСС/. Дополнительный "внебольничный" пункт вакцинации от коронавируса открыли в Городском концертном зале (ГКЗ) Тулы, где прием одновременно ведут 15 медицинских бригад. Это самый крупный пункт вакцинации в регионе, он позволит разгрузить поликлиники и ряд других востребованных пунктов, сообщил во вторник министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк.

"Пункт вакцинации в концертном зале - самый крупный в регионе. Его открытие позволит разгрузить поликлиники и ряд других востребованных пунктов вакцинации, где можно сделать прививку без записи. Планируем, что пункт продолжит работу до конца августа, пока поток пациентов на вакцинацию не стабилизируется", - приводит пресс-служба облправительства слова Эрка.

В прививочном пункте прием ведут одновременно 15 медицинских бригад. Как сообщили ТАСС в пресс-службе облминздрава, в других пунктах работают в среднем две-три медбригады. Пункт расположен в фойе ГКЗ, на первом этаже находятся зоны для заполнения документов и места для отдыха после прививки, зону вакцинации обустроили на втором этаже. Сделать там прививку можно без записи ежедневно с 10:00 до 19:00, в том числе в выходные дни.

Всего в Тульской области действуют 55 пунктов вакцинации, в том числе в поликлиниках, торговых центрах, в Тульском цирке, на Московском железнодорожном вокзале, в отделениях МФЦ. Работают 45 выездных прививочных бригад и 10 мобильных комплексов при фельдшерско-акушерских пунктах, пожилые и маломобильные люди могут привиться на дому. По данным на 13 июля, в регионе прививку первым компонентом сделали более 387 тысяч жителей, вторым компонентом - более 213 тысяч, план вакцинации выполнен почти на 54%.