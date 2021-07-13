В Астраханской области откроется госпиталь для младенцев, заболевших COVID-19

АСТРАХАНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Временный ковидный госпиталь для младенцев откроется с 15 июля в Астраханской области на базе структурного подразделения №2 Областной детской клинической больницы имени Н. Н. Силищевой (ул. Н. Островского, 119), сообщили ТАСС во вторник в пресс службе регионального министерства здравоохранения.

"Необходимость открытия временного ковидного госпиталя в подразделении, где оказывается медицинская помощь новорожденным детям, вызвана госпитализацией с диагнозом "коронавирусная инфекция" четырех детей в возрасте до 28 недель. К открытию готовятся 20 коек. Сейчас дети получают лечение в Областной инфекционной больнице им. Ничоги. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в соответствии с тяжестью их состояния, с обязательной консультацией врача неонатолога", - сообщил собеседник агентства.

В Астраханской области за минувшие сутки зафиксировано 218 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии зарегистрировано 38732 случая заражения COVID-19. Более 50% жителей от числа подлежащих вакцинации в регионе прошли первый этап иммунизации от коронавирусной инфекции - это 217 005 человек, оба этапа иммунизации прошли 146 850 человек. За период прививочной кампании в регион поступило 245 762 дозы вакцины "ГамКовидВак", 6 070 доз вакцины "Эпиваккорона" и 1 610 доз вакцины "Ковивак".