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Песков заявил, что Конституция РФ не позволяет выполнить решение ЕСПЧ по однополым бракам

Европейский суд по правам человека признал нарушением отказ трем однополым парам из России заключить брак
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россия не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по регистрации брака трех однополых пар, поскольку это нарушает Конституцию РФ, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По нашей конституции - нельзя!" - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли Россия выполнять решение ЕСПЧ.

Ранее ЕСПЧ признал нарушением статьи восьмой Европейской конвенции о правах человека - о праве на уважение частной и семейной жизни - отказ трем однополым парам из России заключить брак. Суд считает, что РФ имеет обязательство исполнять положения Европейской конвенции о правах человека.

Согласно новой норме статьи 79 Конституции РФ, решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в истолковании, противоречащем основному закону, не должны исполняться на территории России. Поправками 2020 года в российскую конституцию была, в частности, включена норма о защите "института брака как союза мужчины и женщины".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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