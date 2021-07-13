Движение по федеральной трассе в Ленобласти открыли после ДТП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Движение восстановлено по федеральной трассе в Бокситогорском районе Ленинградской области, где ранее во вторник произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Об этом сообщили ТАСС в учреждении "Упрдор Северо-Запад", которое обслуживает трассу.

"Движение транспорта открыто в штатном режиме. Поврежденные автомобили ожидают эвакуации", - сказали в учреждении.

ДТП произошло во вторник на 386-м км федеральной дороги А-114 Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола". Участниками аварии стали грузовой и легковой автомобили. Из-за ДТП было полностью перекрыто движение транспорта. Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону, погибли два человека - водитель легкового автомобиля Chevrolet Niva, мужчина (1963 года рождения) и пассажирка, женщина (около 50 лет).