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Движение по федеральной трассе в Ленобласти открыли после ДТП

В "Упрдор Северо-Запад" отметили, что поврежденные в результате аварии машины ожидают эвакуации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Движение восстановлено по федеральной трассе в Бокситогорском районе Ленинградской области, где ранее во вторник произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Об этом сообщили ТАСС в учреждении "Упрдор Северо-Запад", которое обслуживает трассу.

"Движение транспорта открыто в штатном режиме. Поврежденные автомобили ожидают эвакуации", - сказали в учреждении.

ДТП произошло во вторник на 386-м км федеральной дороги А-114 Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола". Участниками аварии стали грузовой и легковой автомобили. Из-за ДТП было полностью перекрыто движение транспорта. Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону, погибли два человека - водитель легкового автомобиля Chevrolet Niva, мужчина (1963 года рождения) и пассажирка, женщина (около 50 лет).

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