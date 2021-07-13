Проведение массовых мероприятий приостановлено в Ненецком АО до 31 августа

ТАСС, 13 июля. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) приостановили проведение массовых, досуговых, развлекательных мероприятий и работу ночных клубов до 31 августа из-за новой коронавирусной инфекции, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

"В соответствии с внесенными изменениями в постановление "О режиме повышенной готовности" на территории всего Ненецкого автономного округа до 31 августа приостановлено проведение массовых, досуговых, развлекательных мероприятий и работа ночных клубов. Исключением являются мероприятия, проводимые вне помещений по согласованию с оперативным штабом по коронавирусу", - говорится в сообщении.

С 00:00 до 08:00 приостановлена работа организаций общественного питания. Ограничения вступили в силу 13 июля.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 1 350 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки 12 случаев. В регионе зарегистрировано 10 летальных исходов от коронавируса. В Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим.