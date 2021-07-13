Трутнев сообщил, что в 2020 году миграционный отток в ЕАО снизился на 19%

ТАСС, 13 июля. Миграционный отток в Еврейской автономной области за прошлый год снизился на 19%, сообщил во вторник вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на совещании по вопросам создания современного образа ЕАО и организации комфортной городской среды Биробиджана.

"Миграционная убыль в Еврейской автономной области снижается, в 2020 году она составила 895 человек, это на 19% меньше, чем в 2019 году и почти в 2,5 раза, чем в 2013 году, но отток, к сожалению, продолжается. Значит, нам еще достаточно много нужно сделать, чтобы люди воспринимали Биробиджан как комфортный город для жизни", - цитирует Трутнева пресс-служба аппарата полпреда в сообщении по итогам совещания.

Трутнев напомнил, что ведется работа по социальному развитию Дальнего Востока, по поручению президента России Владимира Путина разработана программа предоставления "Единой субсидии" в регионы. В рамках федерального финансирования Еврейской автономной области с 2018 года выделено 2,4 млрд рублей, до конца года будут реализованы мероприятия еще на 479 млн рублей. На средства дальневосточной "Единой субсидии", предоставляемой регионам на модернизацию социальной инфраструктуры по линии Минвостокразвития, построены ФАП в селе Радде, культурно-досуговый центр в поселке Биракан, мост через реку Большая Самара. Приобретено оборудование для 62 объектов здравоохранения, образования, спорта и социальной защиты.

В пресс-службе также отметили, что благодаря субсидии во все муниципальные районы приобретены 30 автобусов для пассажирских перевозок, отремонтированы 37 участков дорог общей протяженностью более 40 км, 48 школьных пищеблоков, приобретены 156 квартир для врачей, учителей, работников учреждений культуры.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках ежегодного отчета в Госдуме о работе кабмина заявил, что миграционный отток населения из регионов Дальневосточного федерального округа снизился в четыре раза.