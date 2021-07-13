Московская область стала самой упоминаемой в СМИ в контексте нацпроектов в июне

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Московская область, Краснодарский край и Нижегородская область чаще других регионов упоминались в СМИ в контексте нацпроектов в июне 2021 года. Об этом говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном специально для ТАСС.

Московская область, которая по итогам мая также была первой в рейтинге, сохранила лидерство и в июне с результатом в 7,024 тыс. сообщений. Наиболее интересными для СМИ темами стали голосование по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства на 2022 год, закупка оборудования для реабилитации пациентов, перенесших инфаркты и инсульты, а также экологическая акция "Сдай старую бытовую технику!", в рамках которой жители могут привезти вышедшую из строя технику, сделать фото и получить подарки от компаний-переработчиков

Вторым по числу упоминаний в мае 2021 года стал Краснодарский край, поднявшаяся за месяц на одну ступень в рейтинге (также чуть более 7 тысяч сообщений). Журналисты рассказывали о том, на каких предприятиях Кубани откроют центры профподготовки, о развитии ESG - проектов на базе Сбера и Министерства экономики Краснодарского края, а также об участниках национального проекта "Производительность труда" от Краснодарского края.

Тройку лидеров замкнула Нижегородская область, которая потеряла одну позицию в рейтинге за месяц (6,7 тыс. сообщений). Как отмечают в "Медиалогии", главными темами стали сотрудничество Нижегородской области и Сбера в сфере цифровых технологий, гранты для социальных предпринимателей в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы", а также результаты голосования за объекты благоустройства в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".