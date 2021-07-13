Толстой заявил, что у России нет международных обязательств по признанию однополых браков

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), касающееся возможности регистрации брака трех однополых пар в России, не имеет ничего общего с российским законодательством, Конституция России и ее международные договоры таких обязательств не предусматривают. Об этом во вторник в своем Telegram-канале заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Решение ЕСПЧ, которое якобы обязывает Россию признавать однополые браки, не имеет ничего общего с нашей действительностью и уж тем более с российским законодательством. Ни из Конституции Российской Федерации, ни из принятых на себя нашей страной международно-правовых обязательств не вытекает обязанность по созданию условий для пропаганды, поддержки и признания союзов лиц одного пола", - написал парламентарий.

По словам Толстого, ЕСПЧ постановил, что власти РФ "должны обеспечить уважение частной и семейной жизни". "Так они в России обеспечены в полной мере. Только семья - это союз между мужчиной и женщиной, и никак иначе", - подчеркнул он.

"Высосанные из пальца аргументы и попытки давления на нашу правовую систему не пройдут, - резюмировал вице-спикер Госдумы. - Подобные исключительно политизированные решения ЕСПЧ нам не указ".

Ранее ЕСПЧ признал нарушением статьи восьмой Европейской конвенции о правах человека - о праве на уважение частной и семейной жизни - отказ трем однополым парам из России заключить брак. Суд считает, что Россия имеет обязательство исполнять положения Европейской конвенции о правах человека.

Согласно новой норме статьи 79 Конституции РФ решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в истолковании, противоречащем основному закону, не должны исполняться на территории России. Поправками 2020 года в Конституцию РФ была включена норма о защите "института брака как союза мужчины и женщины".