Прах генерала Гюдена доставили из России во Францию

ЛЕ-БУРЖЕ, 13 июля. /ТАСС/. Останки французского генерала, графа Шарля Этьена Гюдена, погибшего во время русской кампании Наполеона в 1812 году, доставлены во вторник в Париж в канун Национального дня Франции. В церемонии встречи праха в аэропорту Ле-Бурже, участвовали потомки военачальника, представители французского правительства, командование вооруженных сил Франции и российские дипломаты, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В ангаре аэропорта был выстроен почетный караул республиканской гвардии в парадной форме, а также шеренга реконструкторов в мундирах наполеоновской эпохи. В исполнении военного хора прозвучал гимн Франции "Марсельеза". Самый младший потомок генерала 12-летний Робер д’Орлеан положил на гроб фамильную реликвию - саблю военачальника, хранящуюся у семьи уже два века.

"Генерал Гюден вернулся на родину, - сказал глава французского общества памяти Наполеона Кристиан Бурдей. - Мы принимаем сегодня прах великого солдата, погибшего за Францию почти 200 лет назад". Он поблагодарил власти и научное сообщество России, а также главу Фонда развития франко-русских исторических инициатив Пьера Малиновского за проведение сложной археологической экспедиции под Смоленском, позволившей обнаружить останки военачальника.

Как сообщила министр-делегат при министре вооруженных сил республики Женевьев Даррьессек, Франция воздаст почести военачальнику 2 декабря на церемонии в историческом Доме Инвалидов.

Потомки генерала признательны России

В интервью ТАСС старший среди потомков генерала, граф Альберик д’Орлеан подчеркнул, что "в семье глубоко признательны российскому обществу". "Российская сторона со всем вниманием отнеслась к этому гуманитарному проекту, - отметил он. - Мы тронуты тем, что в России согласились на проведение археологических раскопок, чтобы найти останки генерала, пришедшего на ее землю с французской армией".

Семья, подчеркнул он, просила о возвращении праха в этом году, когда отмечается 200-я годовщина смерти Наполеона l. Шарль Этьен Гюден и Наполеон Бонапарт, напомнил собеседник, были знакомы с юных лет, вместе учились в военной школе в Бриенне. "Гюден всегда находился рядом с Наполеоном, был выдвинут им на важные посты в армии и первым вступил в Берлин по его приказу во время Прусской кампании в 1806 году", - отметил граф д’Орлеан.

Как напомнил собеседник, жизнь 44-летнего дивизионного генерала (это французское военное звание соответствовало чину генерал-лейтенанта в русской армии) оборвалась в августе 1812 года, спустя три дня после боя у Валутиной горы, в котором оружейным выстрелом ему оторвало ногу. Наполеон был потрясен гибелью соратника, которого он видел со временем маршалом Франции. Он позаботился о его семье и принял на службу во дворец его сына.

Останки Гюдена, напомнил граф д’Орлеан, были найдены в 2019 году франко-российской археологической экспедицией под Смоленском. Она проходила под патронатом форума гражданских обществ "Трианонский диалог", созданного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Францию в совместной экспедиции представлял военный историк и археолог Пьер Малиновский.

По словам графа д’Орлеана, семья просила захоронить прах генерала во Франции. "В нашем доме, история которого насчитывает более двадцати поколений, ждали возвращения праха генерала Гюдена в Париж с особым нетерпением и волнением, - отметил он. - Для нас это также часть семейной истории. Моя жена русская, наши дети - одновременно и французы, и русские".

Рядом с императором

Шарль Этьен Гюден - один из французских военачальников, чьи имена высечены под сводами парижской Триумфальной арки. Пьер Малиновский рассказал ТАСС, что церемония похорон неоднократно откладывалась из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. "По мнению историков, генерал должен быть погребен в Доме Инвалидов, на территории которого также покоится прах Наполеона", - сказал Малиновский.