Власти Чувашии направят около 1 млрд рублей на развитие водоснабжения в 2021 году

ТАСС, 13 июля. Власти Чувашской Республики направят около 1 млрд рублей на развитие водоснабжения в регионе в 2021 году. Об этом во вторник в ходе прямой линии сообщил глава республики Олег Николаев.

"Есть такая программа по обеспечению населения Чувашской Республики качественной питьевой водой. И надо сказать, если в 2020 году на эти цели было выделено 18 млн рублей, то в этом году изначально было выделено более 800 млн рублей. Сейчас мы выделили дополнительно 190 млн рублей", - сказал он. По его словам, речь идет об объектах, где люди в принципе страдают от отсутствия воды. "Таким образом мы существенно увеличили финансирование этих объектов для того, чтобы критически болевые точки и те, которые обострились этим летом, они были решены", - подчеркнул он.

По данным пресс-службы администрации главы республики, дополнительные 190 млн рублей будут направлены на реализацию девяти проектов в пяти муниципальных образованиях Чебоксарского, Янтиковского, Красночетайского, Марпосадского и Шумерлинского районов. Помимо этого, в республике реализуются 87 проектов водоснабжения в рамках инициативного бюджетирования, для которых дополнительно выделено 27 млн рублей. На 28 млн рублей также увеличено финансирование программы капитального ремонта водобашен, число взятых в реализацию проектов выросло с 99 до 128.

По словам Николаева, в регионе сейчас разрабатываются унифицированные подходы для обеспечения качественной питьевой водой через централизованные источники водоснабжения всего населения республики.