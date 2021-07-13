Косачев заявил, что Россия не будет исполнять решение ЕСПЧ об однополых браках

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Конституционный суд РФ никогда не согласует решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), касающееся возможности регистрации брака трех однополых пар в РФ, как обязательное к исполнению, поскольку оно не соответствует российской конституции. Об этом заявил во вторник вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Любые интерпретации возможны до тех пор, пока они не вторгаются конституционное поле. У нас есть новая статья конституции, что браком является союз мужчины и женщины, и точка. <...> Никакой Конституционный суд не согласует это решение ЕСПЧ как обязательное для исполнения Российской Федерацией", - сказал Косачев в эфире радио "Спутник".

"Разумеется, мы его исполнять не будем", - добавил он.

Ранее ЕСПЧ признал нарушением статьи восьмой Европейской конвенции о правах человека - о праве на уважение частной и семейной жизни - отказ трем однополым парам из России заключить брак. Суд считает, что РФ имеет обязательство исполнять положения Европейской конвенции о правах человека.

Согласно новой норме статьи 79 Конституции РФ решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в истолковании, противоречащем основному закону, не должны исполняться на территории России. Поправками 2020 года в российскую конституцию была включена норма о защите "института брака как союза мужчины и женщины".