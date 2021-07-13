На "школьную" выплату подали заявления через госуслуги 4,5 млн родителей

Что известно о поддержке материнства и семей с детьми в России

"По данным на 18:00 13 июля 4,5 млн родителей, а это почти 7 млн детей, уже подали заявления на выплаты", - отметили в министерстве.

В соответствии с указом президента РФ все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка. Предполагалось, что подать документы на выплату через госуслуги можно будет, начиная с 15 июля 2021 года. В Минцифры уточнили, что для удобства граждан было принято решение уже 11 июля запустить механизм проактивного уведомления пользователей портала госуслуг о новых единовременных выплатах.

В министерстве напомнили, что 12,5 млн родителей, зарегистрированных на госуслугах, получили рассылку от портала с предзаполненными документами на "школьную" выплату. В Минцифры добавили, что необходимо было зайти в личный кабинет, чтобы проверить корректность данных и отправить заявление в ПФР. Среднее время проверки заявления составило менее минуты, если пользователь не менял расчетный счет. Также крупные банки, такие как Сбербанк, ВТБ, "Альфа-банк", "Почта банк" и другие, предложили своим клиентам дополнительные бонусы при перечислении выплат на открытые у них счета.

Ранее глава министерства Максут Шадаев сообщил, что Минцифры и Минтруд опробуют новый механизм проактивного уведомления пользователей портала госуслуг о новых единовременных выплатах.