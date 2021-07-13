Клишас заявил, что перечитает Европейскую конвенцию о правах человека после решения ЕСПЧ

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), касающегося регистрации брака трех однополых пар в РФ, заявил, что перечитает Европейскую конвенцию о правах человека, чтобы найти в ней положения о признании однополых браков.

"Мы еще раз внимательно прочитаем Европейскую конвенцию о правах человека, попробуем найти там что-либо о необходимости признания однополых пар в том или ином качестве со стороны государства и только после этого определимся с возможностью исполнения решения ЕСПЧ", - сказал Клишас ТАСС во вторник.

Ранее ЕСПЧ признал нарушением статьи восьмой Европейской конвенции о правах человека - о праве на уважение частной и семейной жизни - отказ трем однополым парам из России заключить брак. Суд считает, что РФ имеет обязательство исполнять положения Европейской конвенции о правах человека.

Согласно новой норме статьи 79 Конституции РФ решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в истолковании, противоречащем основному закону, не должны исполняться на территории России. Поправками 2020 года в Конституцию РФ была включена норма о защите "института брака как союза мужчины и женщины".