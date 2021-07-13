Аномальная жара ожидается в Петербурге и Ленобласти до конца рабочей недели

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Аномально жаркая погода с температурными значениями на 7-10 градусов выше нормы прогнозируется в Санкт-Петербурге и Ленинградской области до конца рабочей недели. В области местами ожидаются грозы и ливни, сообщили во вторник в областном главке МЧС.

"В период с 14 по 16 июля 2021 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха от плюс 26 до плюс 34 градусов, что на 7-10 градусов выше климатической нормы. 14-15 июля на территории Ленинградской области местами ожидаются ливни и грозы. Ветер при грозе порывистый. Днем ожидается повышение температуры воздуха до 34 градусов", - говорится в сообщении.

16 июля также возможны грозы, температура воздуха может достигнуть 31 градуса по Цельсию. На всей территории региона сохраняется 3-4-й (средний и высокий) класс пожароопасности. В МЧС напомнили, что из-за аномальной жары повышается риск ДТП, авиапроисшествий и происшествий на железной дороге. Жителям региона напомнили о правилах поведения на водоемах и в лесах при жаркой погоде и грозах.

Как рассказали ТАСС в комитете по природным ресурсам Ленинградской области, по причине долгого отсутствия осадков и понижения уровня грунтовых вод обмелела река Саблинка в Тосненском районе. Из-за этого иссяк Малый саблинский водопад в Саблинском памятнике природы. Обмеление реки уже случалось не раз и считается естественным явлением при таких погодных условиях. "Комитет по природным ресурсам Ленинградской области настоятельно просит граждан не подниматься на высохшие своды водопада, это опасно для жизни и здоровья, поскольку это может вызвать обрушения уступов водопада", - предупредили в комитете.

Ранее ТАСС сообщал, что в Петербурге к концу недели местами ожидаются кратковременные грозовые дожди, в выходные температура может понизиться на несколько градусов. Первый месяц лета в городе стал самым теплым в истории инструментальных метеонаблюдений и самым сухим за последние 70 лет. В июле жара сохранилась.