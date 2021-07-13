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Взятые после подтоплений в Сочи пробы водопроводной соответствуют нормам

Показатели морской воды также соответствуют всем санитарным требованиям

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Пробы водопроводной и морской воды в Сочи, взятые после ливней, вызвавших подтопления, соответствуют всем необходимым санитарным нормам, сообщили ТАСС во вторник в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

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"По всем показателям забранные пробы морской воды в Сочи соответствуют нормам. Водопроводная вода тоже соответствует всем нормам", - сообщили в управлении.

Сильные дожди начались в Сочи 4 июля. По данным синоптиков, циклон должен был пройти по всей территории Краснодарского края, в ночь на 6 июля сильные осадки прошли еще в пяти муниципалитетах региона, режим ЧС действует в Сочи, Горячем Ключе, Геленджике, Славянском, Северском, Туапсинском районах. В середине прошлой недели циклон покинул территорию края.

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