Власти ЮАР в случае необходимости рассмотрят вопрос о введении ЧП

ПРЕТОРИЯ, 13 июля. /ТАСС/. Правительство ЮАР внимательно следит за ситуацией в стране в связи с беспорядками в двух провинциях и рассмотрит в случае необходимости вопрос о введении чрезвычайного положения. Об этом заявила во вторник на брифинге министр обороны и по делам ветеранов ЮАР Носививе Маписа-Нкакула.

"Решение об объявлении чрезвычайного положения в стране остается за главой государства, - цитирует ее местный портал Independent Online. - Минобороны считает, что ситуация не достигла еще той точки, когда необходимо принять подобное решение. Тем не менее правительство рассмотрит вопрос о введении чрезвычайного положения, если сочтет необходимым подавить насильственные протесты".

Бывший генеральный прокурор ЮАР Вуси Пиколи призвал во вторник президента страны Сирила Рамапосу немедленно объявить чрезвычайное положение для прекращения беспорядков. По его словам, ЮАР в самое ближайшее время грозит нехватка продовольствия и топлива. "Экономика и инфраструктура ЮАР рушатся, - отметил он. - В полицейских стреляют, люди теряют работу. Настал момент для принятия жестких мер".

Действующая конституция ЮАР дает главе государства право объявлять на 21 день чрезвычайное положение, которое немедленно вступает в силу. Каждое последующее продление чрезвычайного положения требует одобрения со стороны парламента.

Протесты, начавшиеся 8 июля с требования освободить из тюрьмы бывшего президента ЮАР и уроженца провинции Квазулу-Наталь Джейкоба Зуму, переросли в грабежи магазинов, складов, АЗС, офисов различных компаний. В субботу из провинции Квазулу-Наталь они перекинулись в соседнюю провинцию Гаутенг. На текущий день в обеих провинциях в ходе беспорядков погибли 45 человек, сообщила во вторник полиция. Количество задержанных превысило 800. Президент страны отдал 12 июля приказ армейским частям прибыть в основные центры беспорядков и оказывать помощь полиции. Во вторник власти предприняли ряд шагов для того, чтобы взять ситуацию под контроль. Так, первые армейские части направлены на охрану наиболее уязвимых торговых центров.