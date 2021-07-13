В Ярославской области ввели обязательную вакцинацию определенных категорий граждан

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Главный государственный санитарный врач по Ярославской области Александр Звягин ввел в регионе обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных категорий граждан. Соответствующее постановление размещено на сайте управления Роспотребнадзора по региону во вторник.

"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации", - говорится в постановлении.

Вакцинацию должны пройти работники сферы торговли, салонов красоты, массажных салонов, бань и саун, фитнеc-клубов, бассейнов, работники сферы бытовых услуг, ЖКХ, общественного питания, почты и клиентских подразделений финансовых организаций, МФЦ и транспорта. Кроме того, прививки должны будут сделать работники сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, а также культурных, спортивных и досуговых мероприятий, сотрудники театров и кинотеатров, детских развлекательных центров. Вакцинироваться необходимо госслужащим, муниципальным служащим, работникам органов власти и подведомственных им организаций.

Предприятия должны предоставить в медицинскую организацию списки работников, подлежащих вакцинации, до 23 июля. Получить первый компонент вакцины работники должны до 4 августа, второй - до 31 августа. Вакцинацию должны пройти не менее 60% сотрудников.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Ярославской области за прошедшие сутки зарегистрировано 195 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе отмечено 46 124 случая ковида, выздоровели 41 900 человек, 768 умерли.