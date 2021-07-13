В Гренландии вновь вернули масочный режим в общественных местах

ТАСС, 13 июля. Власти Гренландии приняли решение вновь ввести несколько ограничительных мер после выявления 13 новых случаев заражения коронавирусом за последние несколько дней. Об этом сообщила во вторник телерадиокомпания KNR.

С 16:00 по местному времени во вторник на острове вновь необходимо носить защитные маски в магазинах, общественном транспорте и такси, на борту самолета и на кораблях, а также в других общественных местах.

Кроме того, магазинам можно будет принимать только половину от нормального числа посетителей. Число посетителей внутри ресторанов ограничивается 20, при наличии террасы на ней может находиться еще 20 человек. Такое же ограничение на количество посетителей будет в силе и для церквей.

Эти меры будут действовать до 16 июля, однако местные власти не исключают, что затем они будут продлены.