{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Туле начали проверку после госпитализации ребенка в инфекционный бокс с муравьями

По данным Минздрава региона, девочку уже перевели в другой бокс, а в помещении с муравьями проведена дезинсекция и дезинфекция силами медучреждения

ТАСС, 13 июля. Служебная проверка началась по факту госпитализации ребенка в инфекционный бокс с большим количеством муравьев в детской городской клинической больнице Тулы. Об этом сообщила ТАСС во вторник представитель пресс-службы министерства здравоохранения Тульской области Екатерина Макарова.

"Проводится ведомственная проверка, к ответственным за нарушение санэпидрежима будут применены дисциплинарные меры. Данный инфекционный бокс сейчас закрыт, в нем проведена дезинсекция и дезинфекция силами медучреждения. Запланирована обработка всех помещений больницы с привлечением специализированной организации", - сообщила Макарова.

По ее словам, 10 июля 2021 года девочка поступила в инфекционное отделение детской городской клинической больницы Тулы. Позже в социальных сетях появилось видео, на котором виден ее бокс с большим количеством муравьев на подоконнике, тумбочке, стенах. "Вот в таких условиях мы лежим. Комната полтора на полтора [метра]. Все в муравьях", - говорит на видео мужчина, выложивший его в соцсети "ВКонтакте".

Как пояснила Макарова, 12 июля после обхода заведующей отделением девочку вместе с родителем перевели в другой бокс.

Теги
РоссияТульская область
Володин предложил судьям ЕСПЧ уйти в отставку из-за призыва к РФ признать однополые браки
Спикер Госдумы заявил, что инородные "гены", которые пытаются вживить России ведут только к разрушительным процессам
Читать полностью