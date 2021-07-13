В Туле начали проверку после госпитализации ребенка в инфекционный бокс с муравьями

ТАСС, 13 июля. Служебная проверка началась по факту госпитализации ребенка в инфекционный бокс с большим количеством муравьев в детской городской клинической больнице Тулы. Об этом сообщила ТАСС во вторник представитель пресс-службы министерства здравоохранения Тульской области Екатерина Макарова.

"Проводится ведомственная проверка, к ответственным за нарушение санэпидрежима будут применены дисциплинарные меры. Данный инфекционный бокс сейчас закрыт, в нем проведена дезинсекция и дезинфекция силами медучреждения. Запланирована обработка всех помещений больницы с привлечением специализированной организации", - сообщила Макарова.

По ее словам, 10 июля 2021 года девочка поступила в инфекционное отделение детской городской клинической больницы Тулы. Позже в социальных сетях появилось видео, на котором виден ее бокс с большим количеством муравьев на подоконнике, тумбочке, стенах. "Вот в таких условиях мы лежим. Комната полтора на полтора [метра]. Все в муравьях", - говорит на видео мужчина, выложивший его в соцсети "ВКонтакте".

Как пояснила Макарова, 12 июля после обхода заведующей отделением девочку вместе с родителем перевели в другой бокс.