Во Франции на прививку от коронавируса за 24 часа записались около 1,7 млн человек

ПАРИЖ, 13 июля. /ТАСС/. Около 1,7 млн французов записались на первую прививку от коронавируса за 24 часа после телевизионного обращения президента Франции Эмманюэля Макрона, в котором он объявил о введении обязательной вакцинации медперсонала и необходимости иметь санитарный паспорт для посещения баров, ресторанов, торговых центров. Об этом во вторник сообщила медицинская компания Doctolib.

Более 900 тыс. человек записались еще в понедельник вечером, около 800 тыс. - во вторник до 16:00 (17:00 мск). Ранее генеральный директор компании Станислас Ниокс-Шато заявлял, что центры вакцинации объявят новые графики приема в ближайшие дни, чтобы удовлетворить возросший спрос.

В понедельник вечером Макрон в ходе телевизионного обращения объявил о введении обязательной вакцинации медицинского персонала и ряда других категорий работников в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране из-за штамма "дельта". В свою очередь глава Минздрава Оливье Веран добавил, что с 15 сентября медперсонал, не прошедший вакцинацию, будет отстраняться от работы без сохранения зарплаты.

Французский лидер также сообщил о введении с августа санитарного паспорта для посещения баров, ресторанов, торговых центров. Только привитых и лиц с отрицательным тестом на коронавирус будут с этого времени пускать в самолеты и поезда дальнего следования.

Согласно опросу социологической службы Elabe, проведенному 12-13 июля для телеканала BFMTV, 58% французов поддерживают решение президента запретить посещение кафе без санитарного паспорта. 76% согласились с необходимостью требовать санитарный пропуск у путешествующих на дальние расстояния. В опросе приняли участие 1 006 человек в возрасте от 18 лет.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции зарегистрировано более 5,8 млн случаев заражения коронавирусом. Его жертвами стали более 111 тыс. человек. По информации министерства здравоохранения республики, первую дозу вакцины получили 35 342 794 человека. Полную вакцинацию (две или одна доза в зависимости от препарата) прошли 26 350 232 человека. В соотношении с численностью населения это составляет 52,75% и 39,33% соответственно.