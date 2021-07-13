Служебные автомобили администрации Владимирской области передадут медикам

ТАСС, 13 июля. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин распорядился выделить для нужд медицинских учреждений закрепленные за администрацией региона и департаментами автомобили. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.

"Нам необходимо задействовать все возможные ресурсы для того, чтобы снять хотя бы часть нагрузки с медучреждений. В связи с этим мы направили дополнительный транспорт в помощь медикам. Каждый автомобиль позволяет в день обслужить больше пациентов и уменьшить время ожидания врача на дому", - цитирует пресс-служба губернатора.

Для нужд муниципальных поликлиник временно выделены девять автомобилей. Работать на машинах будут водители специализированного автохозяйства администрации Владимирской области. Это поможет медикам добираться до пациентов и учреждений здравоохранения, перевозить медицинское оборудование, лекарства и анализы.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области за прошедшие сутки зарегистрировано 225 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе было выявлено 39 255 заразившихся, выздоровели 36 606 человек, 1 321 умер.