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Пандемия COVID-19

Служебные автомобили администрации Владимирской области передадут медикам

Всего на нужды поликлиник региона временно выделили девять машин

ТАСС, 13 июля. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин распорядился выделить для нужд медицинских учреждений закрепленные за администрацией региона и департаментами автомобили. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.

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"Нам необходимо задействовать все возможные ресурсы для того, чтобы снять хотя бы часть нагрузки с медучреждений. В связи с этим мы направили дополнительный транспорт в помощь медикам. Каждый автомобиль позволяет в день обслужить больше пациентов и уменьшить время ожидания врача на дому", - цитирует пресс-служба губернатора.

Для нужд муниципальных поликлиник временно выделены девять автомобилей. Работать на машинах будут водители специализированного автохозяйства администрации Владимирской области. Это поможет медикам добираться до пациентов и учреждений здравоохранения, перевозить медицинское оборудование, лекарства и анализы.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области за прошедшие сутки зарегистрировано 225 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе было выявлено 39 255 заразившихся, выздоровели 36 606 человек, 1 321 умер.

Теги
РоссияВладимирская областьСипягин, Владимир ВладимировичПандемия COVID-19
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