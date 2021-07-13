Россия направит в Египет группу экспертов для оценки эпидситуации

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россия направит в Египет межведомственную делегацию для оценки эпидемической ситуации в стране, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, а также возможностей лабораторий и медицинских учреждений. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В связи с отменой ограничений на полеты из России на курорты Египта и для обеспечения охраны здоровья российских туристов достигнута договоренность о направлении российской межведомственной делегации в Арабскую Республику Египет для совместной оценки эпидемиологической ситуации, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, возможностей лабораторий и медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова при участии руководителя Ростуризма Зарины Догузовой во вторник провела переговоры с египетской делегацией во главе с министром древностей и туризма Египта Халедом Аль-Анани. Было отмечено, что важным вопросом является обеспечение безопасного и комфортного пребывания туристов в республике.

Кроме того, Роспотребнадзор и Минздрав Египта в ближайшее время подготовят и подпишут меморандум о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями.

8 июля президент РФ Владимир Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты. До этого авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прекращено в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.