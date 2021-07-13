Володин предложил судьям ЕСПЧ уйти в отставку из-за призыва к РФ признать однополые браки

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) продемонстрировали отсутствие квалификации, призвав Россию узаконить противоречащую ее конституции практику однополых браков, им следует подать в отставку. Такое мнение во вторник в своем Telegram-канале выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Судьи ЕСПЧ, принимая такие решения, должны знать национальное законодательство страны, на которое оно распространяется. И руководствоваться им, если оно приоритетно. В этом вопросе судьи показали отсутствие квалификации, приняв, по сути, противоречащее национальному законодательству, неправовое решение", - написал спикер. По его мнению, "правильно было бы им в связи с этим подать в отставку".

Володин напомнил, что по статье 79 Конституции РФ "решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем" основному закону, не подлежат исполнению в России. "К таким межгосударственным органам ЕСПЧ относится в первую очередь. Еще одна норма, которую поддержало абсолютное большинство, - о защите "института брака как союза мужчины и женщины", - продолжил Володин.

"У каждой нации есть свой культурный код, свои традиции, свой менталитет. Не считаться с этим нельзя. Инородные "гены", которые вы пытаетесь вживить, ведут только к разрушительным процессам. Пример тому - недавние столкновения в Грузии. Очевидно, расшатывание чужой государственности - ваша цель", - убежден политик.

В связи с этим Володин также указал на заявления европейских авиакомпаний о намерениях отказываться от приветствия пассажиров словами "дамы и господа", заменив их на гендерно-нейтральные фразы. "Это ваш выбор. Но не наш! Свой мы защитили, поддержав традиционные ценности и институт брака как союз мужчины и женщины!" - заключил спикер.

О решении ЕСПЧ

Ранее ЕСПЧ признал нарушением статьи восьмой Европейской конвенции о правах человека - о праве на уважение частной и семейной жизни - отказ трем однополым парам из России заключить брак. Суд считает, что РФ имеет обязательство исполнять положения Европейской конвенции о правах человека.

Согласно новой норме статьи 79 Конституции РФ решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в истолковании, противоречащем основному закону, не должны исполняться на территории России. Поправками 2020 года в Конституцию РФ была включена норма о защите "института брака как союза мужчины и женщины".