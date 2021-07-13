Причиной гибели рыбы в озере Краснодара могло стать цветение водорослей

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Массовая гибель рыбы в водоеме в Краснодаре могла произойти из-за цветения водорослей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края во вторник.

Ранее прокуратура Краснодара начала проверку по факту гибели рыбы.

"Специалисты МКУ "Центр озеленения и экологии" сообщили, что массовая гибель рыб в водоеме на пересечении улиц Ставропольская и Селезнёва могла произойти из-за цветения водорослей", - говорится в сообщении.

В среду утром специалисты проведут отбор проб воды и биоматериала для анализа в ветеринарной лаборатории Россельхознадзора, уточнили в пресс-службе.

Во вторник в местных сообществах в социальных сетях распространили видеозапись, якобы сделанную на побережье одного из Карасунских озер в Краснодаре, на нем зафиксирована гибель рыбы, авторы видео сообщают, что якобы причиной стала обработка территории от комаров. По словам комментаторов, в озере погиб карась, толстолобик, плотва.