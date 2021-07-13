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Большим круизным лайнерам с 1 августа запретят заходить в центр Венеции

Министр культуры Италии Дарио Франческини назвал этот день историческим

РИМ, 13 июля. /ТАСС/. Совет министров Италии одобрил законопроект, который с 1 августа запрещает большим судам, в том числе круизным лайнерам, проходить через канал Джудекка и перед площадью Сан-Марко в Венеции. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительственного дворца Киджи.

"Законопроект, принятый сегодня Советом министров, является важным шагом по сохранению венецианской лагуны", - говорится в сообщении правительства. Министр культуры Италии Дарио Франческини назвал этот день историческим.

В принятом законопроекте речь идет о запрете прохода для судов, соответствующих хотя бы одному из следующих критериев: валовая вместимость более 25 тыс. тонн, длина более 180 метров или высота более 35 метров. Законопроект предусматривает создание фонда для выплаты денежных компенсаций пострадавшим компаниям и их сотрудникам.

В июне ЮНЕСКО призывала немедленно запретить заход больших круизных лайнеров в лагуну, предложив включить Венецию в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.

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