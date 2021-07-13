В Петербурге ограничили скорость передвижения электросамокатов до 20 км/ч

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Скорость передвижения на электросамокатах ограничили до 20 км/ч на всей территории Санкт-Петербурга. При этом в некоторых центральных зонах она ограничена до 10-15 км/ч, говорится в распространенном во вторник сообщении городского комитета по транспорту.

"Ограничения скорости передвижения на электросамокатах до 20 км/ч на всей территории Санкт Петербурга, при этом до 15 км/ч ограничена скорость в некоторых зонах Центрального, Адмиралтейского и Петроградского районов и до 10 км/ч на пяти улицах Кронштадта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что во вторник состоялось заседание рабочей группы по регулированию сервисов по прокату электросамокатов с участием представителей комитета по транспорту и представителей кикшеринговых компаний города. На заседании были внесены обновления в правила пользования электросамокатами в Петербурге, которые были приняты в начале июня.

Как пояснили в пресс-службе, актуализирован перечень адресов, по которым запрещено размещение и завершение аренды самокатов. Среди них охранные зоны метрополитена, газоны, тротуары, мосты, парки и сады, а также ряд площадей и улиц в исторической части города.

"Комитет по транспорту предложил кикшеринговым компаниям открывать и развивать точки проката электросамокатов в спальных районах, где ширина улиц позволяет свободно и безопасно передвигаться как пешеходам, так и пользователям средств индивидуальной мобильности", - говорится в сообщении.

После серии ДТП с участием электросамокатов 9 июня комитет по транспорту Петербурга подписал соглашение с представителями крупных кикшеринговых компаний, по которому на улицах с плотным туристическим потоком скорость электросамокатов ограничат 10 км/ч, а на центральных улицах их эксплуатация будет прекращена.