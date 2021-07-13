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Пандемия COVID-19

Артамонов: заболеваемость COVID-19 в Липецкой области может скоро выйти на плато

Глава региона также отметил, что темпы вакцинации в области увеличились до 6 тыс. прививок в сутки

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 13 июля. /ТАСС/. Липецкая область близится к плато по заболеваемости COVID-19, в ближайшее время число заразившихся может пойти на спад. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов во время своего выступления на форуме "Территория смыслов" во вторник.

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"С точки зрения процесса заболеваемости, она уже не такая страшная у нас, не такие тяжелые последствия. Потихонечку мы выходим на плато и пойдем вниз потом, потому что объем вакцинированных высокий", - сказал он.

Артамонов добавил, что темпы вакцинации в регионе выросли до 6 тыс. прививок в сутки.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что темпы вакцинации от коронавируса быстрее всего растут в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае, Липецкой области и еще в нескольких других регионах.

С начала пандемии в Липецкой области выявлено 35 433 случая заражения коронавирусом, из них 31 093 человека выздоровели, 980 пациентов умерли.

Теги
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь ГеоргиевичПандемия COVID-19
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