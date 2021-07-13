Артамонов: заболеваемость COVID-19 в Липецкой области может скоро выйти на плато

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 13 июля. /ТАСС/. Липецкая область близится к плато по заболеваемости COVID-19, в ближайшее время число заразившихся может пойти на спад. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов во время своего выступления на форуме "Территория смыслов" во вторник.

"С точки зрения процесса заболеваемости, она уже не такая страшная у нас, не такие тяжелые последствия. Потихонечку мы выходим на плато и пойдем вниз потом, потому что объем вакцинированных высокий", - сказал он.

Артамонов добавил, что темпы вакцинации в регионе выросли до 6 тыс. прививок в сутки.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что темпы вакцинации от коронавируса быстрее всего растут в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае, Липецкой области и еще в нескольких других регионах.

С начала пандемии в Липецкой области выявлено 35 433 случая заражения коронавирусом, из них 31 093 человека выздоровели, 980 пациентов умерли.