"Госуслуги" вышли на первое место в топ бесплатных приложений на фоне "школьных" выплат

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Приложение "Госуслуги" вышло на первое место в топ бесплатных в App Store и Play Market на фоне интереса к подаче заявлений на "школьные" выплаты, выяснил корреспондент ТАСС.

Что известно о поддержке материнства и семей с детьми в России

Ранее в Минцифры сообщали, что, по данным на 18:00 13 июля, 4,5 млн родителей уже подали заявления на выплаты.

"Действительно, мы в TelecomDaily в ходе мониторинга магазинов приложений увидели то, что сегодня приложение "Госуслуги" заняло верхние строчки в обоих магазинах приложений. Это было вызвано тем, что были разосланы уведомления на подачу заявлений на выплаты компенсаций на детей. На сегодняшний день уже более 5 000 000 человек заполнили эти заявления, что вызвало значительное увеличение установок приложения на смартфоны как наиболее удобный способ подачи заявления", - сообщили ТАСС в агентстве TelecomDaily.

В соответствии с указом президента РФ все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка. Предполагалось, что подать документы на выплату через госуслуги можно будет с 15 июля 2021 года. В Минцифры уточняли, что для удобства граждан было принято решение уже 11 июля запустить механизм проактивного уведомления пользователей портала госуслуг о новых единовременных выплатах.

В министерстве ранее сообщали, что 12,5 млн родителей, зарегистрированных на госуслугах, получили рассылку от портала с предзаполненными документами на "школьную" выплату. Необходимо было зайти в личный кабинет, чтобы проверить корректность данных и отправить заявление в ПФР. Среднее время проверки заявления составило менее минуты, если пользователь не менял расчетный счет. Также крупные банки, такие как Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, "Почта банк" и ряд других, предложили своим клиентам дополнительные бонусы при перечислении выплат на открытые у них счета.

Ранее глава министерства Максут Шадаев сообщил, что Минцифры и Минтруд опробуют новый механизм проактивного уведомления пользователей портала госуслуг о новых единовременных выплатах.