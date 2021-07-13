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Пандемия COVID-19

WSJ: заболеваемость COVID-19 в США выросла вдвое за последние три недели

В стране ежедневно насчитывается в среднем 23 тыс. новых случаев заражения, сообщает издание

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом выросло в США более чем вдвое в течение последних трех недель. С такими подсчетами выступила во вторник газета The Wall Street Journal.

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Издание отмечает, ссылаясь на данные Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, что сейчас в США ежедневно насчитывается в среднем 23 тыс. новых случаев заражения. Еще три недели назад данные по этому показателю не превышали в среднем 11,3 тыс. случаев в сутки.

Издание обращает внимание на то, что преимущественно рост случаев заражения наблюдается в штатах, где медленнее, чем в остальных, проходит вакцинация населения. Кроме того, рост спровоцирован распространением в стране штамма коронавируса "дельта". При этом общая статистика заболеваемости остается на довольно низких показателях по сравнению с данными за минувшую зиму, когда суточное число новых случаев заражения превышало в США 240 тыс.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 33,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 607,5 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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