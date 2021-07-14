МВД разработало регламент контроля за работодателями трудовых мигрантов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. МВД РФ разработало административный регламент для государственного контроля за соблюдением работодателями правил пребывания и трудовой деятельностью иностранных граждан, которые находятся на территории России. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, с которым ознакомился ТАСС.

"Предметом государственного контроля (надзора) является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями правил пребывания, проживания, транзитного передвижения в пределах РФ и осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами без гражданства в РФ", - говорится в документе.

Сотрудники ведомства, как следует из проекта приказа, могут осуществлять контроль как в ходе внеплановых документарных, так и выездных проверок. В частности, они имеют право запрашивать необходимые им документы, определять законность пребывания мигрантов в России, соблюдение установленного порядка осуществления ими трудовой деятельности. Кроме того, должностным лицам разрешено составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований миграционного законодательства.

"При проведении проверки юридические лица, индивидуальные предприниматели имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц <...> при проведении проверки в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством РФ", - отмечается в документе. Также они обязаны не препятствовать и не уклоняться от контроля в сфере миграции, который ведут сотрудники МВД. По итогам государственного контроля составляется акт проверки, а в случае выявления нарушений выносится предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, сказано в административном регламенте.

Разработанный МВД документ содержит исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых для государственного контроля и требования к порядку его проведения.