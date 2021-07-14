Эксперт рассказала, сколько может длиться выпадение волос после перенесенного ковида

"Выпадение волос, которое вызывает ковид, так называемое диффузное, заканчивается самостоятельно. Оно достаточно выраженное, яркое после заболевания, но это, как правило, месяца три, максимум четыре, и затем волосы сами потихоньку восстанавливаются, даже без лечения. Профилактировать это достаточно сложно, так как все зависит от тяжести заболевания и исходного состояния организма", - сообщила она.

Сам процесс выпадения волос начинается только через месяц или два после перенесенного заболевания, пояснила ТАСС врач аллерголог-иммунолог, член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Мария Польнер. "Выпадение волос и истончение ногтей может являться как следствием приема некоторых препаратов от коронавируса, так и самой инфекции. Дело в том, что во время болезни происходят различные метаболические нарушения, стресс, что напрямую влияет на клетки волосяных фолликулов. Как правило, выпадение волос начинается не сразу, а через месяц - два после перенесенного заболевания. На этот процесс невозможно повлиять, но обычно он является обратимым, со временем рост волос возобновляется", - сказала она.

Для того, чтобы помочь своему организму быстрее справиться с последствиями коронавирусной инфекции, специалисты советуют пройти курс укрепляющих процедур. Тем не менее остановить процессы, запущенные в организме, не сможет даже тщательно подобранный уход, объяснила Котова. "Если хочется восстановить волосы и ногти как можно быстрее, то имеет смысл обратиться к специалистам и пройти укрепляющие процедуры. Для ногтей это ванночки, лечебные уходы. Относительно волос могут помочь восстанавливающие, стимулирующие лосьоны, мезотерапия. При этом стоит понимать, что на само выпадение мы повлиять не можем, так как у волос, например, заложена программа. Их что-то простимулировало, они выпадают. С лечением процесс восстановления просто будет быстрее идти. В отношении ногтей некоторое время стоит избегать агрессивных процедур - например, не покрывать их лаком, дать отдохнуть. Однако до тех пор, пока ногтевая пластина полностью не срастет, чудесного восстановления также ждать не стоит", - заключила врач.